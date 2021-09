Sterbehilfe: Was kommt, was noch offen ist

Unumstritten sollen folgende Punkte sein: Ärzte und Pflegekräfte dürfen nicht verpflichtet werden, Assistenz zu leisten – und sei es nur, das tödliche Präparat zu verschreiben. Infrage kommt dafür Pentobarbital, das etwa in der Schweiz verwendet wird. In Österreich ist es noch nicht legal erhältlich. Es braucht Änderungen im Berufsrecht der Ärzte und bei der Arzneimittelzulassung.

Besonders wichtig ist beiden Seiten – ÖVP und Grünen –, dass kein Geschäft mit dem Tod gemacht wird. Ein Verbot einschlägiger Vereine dürfte nicht umsetzbar sein, zumindest soll es aber ein Werbeverbot geben.

Fest steht auch, dass

nur Volljährige Assistenz bekommen, deren ernsthafter Wille für den Suizid abgesichert und dokumentiert ist. Das verlangt auch das VfGH-Erkenntnis. Demenz oder Depressionen dürften daher ein Ausschlussgrund sein.

Und: Der Betroffene muss in der Lage sein, das tödliche Medikament selbst einzunehmen. Das Verbot der aktiven Sterbehilfe – also direkt einzugreifen – bleibt aufrecht. Daran hat der VfGH nicht gerüttelt. Offen ist bis auf Weiteres, ob dieses Verbot auch in den Verfassungsrang gehoben wird, wie etwa Kirchenvertreter fordern. Ins nächste Jahr verschoben wird auch der geforderte Ausbau der Palliativpflege samt Budget.