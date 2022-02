Stelzer: Rechtsbruch bei Postenvergabe "muss Konsequenzen haben"

Aktuell sorgt das Thema Impfpflicht für Kritik aus den Ländern, weil es keine einheitliche Plattform für die Befreiungen gibt. Was wünschen Sie sich vom Gesundheitsminister?

Wir haben uns im Zuge dieser Pandemie schon über vieles gewundert. Aber das jetzt ist schon eine Chuzpe: In Zeiten, in denen es Elga und den eImpfpass gibt, soll jedes Bundesland seine eigene IT-Lösung für die Erfassung gestalten. Wir machen es jetzt, weil wir uns als Verantwortungsträger und als Dienstleister vor Ort sehen. Es ist aber eine sehr unrunde Geschichte.

Sie haben kürzlich auch die Gratis-Tests infrage gestellt. Was stört Sie daran?

Ich denke, es braucht generell eine neue Teststrategie. In einer Phase, in der wir so viele Ansteckungen haben, aber die Krankheit nicht so schwer ist – was bringen dann noch die vielen Tests, die wir mit Steuergeld bezahlen?

Auf welche Themen freuen Sie sich, wenn Corona nicht mehr die Nummer eins sein wird?

Unsere Themen liegen am Tisch: Trotz dieser gesundheitlichen Herausforderungen haben wir eine tolle wirtschaftliche Entwicklung, sehen aber, dass uns die Arbeitskräfte fehlen. Die Frage ist: Wie können wir diese Entwicklung halten und Leute bekommen, die die Arbeit leisten? Damit werden wir uns leichter beschäftigen können, wenn Corona als riesige Thema wegfällt.