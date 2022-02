Grüne hoffen, dass Wöginger sich freiwillig der Justiz stellt

Als Abgeordneter ist Wöginger vor Strafverfolgung geschützt, wenn der Vorwurf mit seiner parlamentarischen Tätigkeit zusammenhängt. Diesen Zusammenhang sieht Parlamentarismusexperte und Ex-ÖVP-Klubdirektor Werner Zögernitz – und empfiehlt deshalb, Wöginger nicht auszuliefern. Die Ermittlungen könnten erst dann aufgenommen werden, wenn er aus dem Parlament ausscheidet.

So viel zur rechtlichen Seite. Die politische ist deutlich komplizierter. Sollte die ÖVP darauf bestehen, dass ihr Klubchef geschützt werden soll, dann müssten die Grünen ihm – siehe Sideletter – die Mauer machen. Was de facto bedeutet, die Justiz am Ermitteln zu hindern. Für die Grünen, die im kommenden U-Ausschuss als Aufklärer-Partei glänzen wollen, wäre das schwer zu argumentieren.

Bei den Grünen hofft man, dass sich Wöginger freiwillig ausliefern lässt – so wie vor einigen Monaten Ex-Kanzler Sebastian Kurz oder Justizsprecherin Michaela Steinacker. „Wenn Wöginger gescheit ist, wird er sich stellen, damit die Vorwürfe rasch aufgeklärt werden können“, sagt ein Grüner.

Gegen Wöginger persönlich gebe es übrigens keine Ressentiments, wird betont: Der türkise Klubobmann arbeitet eng mit der grünen Klubchefin Sigrid Maurer zusammen. Auch andere Grün-Mandatare schätzen ihn dafür, dass er „immer auf einen Ausgleich der Interessen beider Parteien bedacht“ sei.