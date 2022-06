Steirischer Landeshauptmann Schützenhöfer steht vor dem Rückzug

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer steht vor dem Rückzug.

Wie dem KURIER partei-intern bestätigt worden ist, hat der 70-jährige das Pfingstwochenende dazu auserkoren, seine Amtsübergabe zu erklären; dem Vernehmen nach wird es schon heute, Freitag, zu einer entsprechenden Erklärung kommen.

Logischer und gesetzter Nachfolger ist Landesrat Christopher Drexler.

Der Zeitpunkt ist überraschend - und auch nicht. Seit Monaten wird in Graz spekuliert, wann der 70-jährige Partei und Landeshauptmannfunktion übergibt. Am Karmeliterplatz, dem Sitz der steirischen Volkspartei, wird erklärt, Schützenhöfer hätte nach einem überraschenden Moment gesucht. Der ist nun gekommen.

Zudem ist für seinen Nachfolger genügend Zeit, sich als Parteichef und Landeshauptmann zu profilieren - der nächste reguläre Termin für die Landtagswahl ist in der Steiermark 2024.

Schon vor einigen Wochen, bei seiner 70er Feier, die bemerkenswerterweise in den Sälen der Arbeiterkammer stattfand, war mit einem möglichen Rücktritt bzw. der Ankündigung gerechnet worden, dem war nicht so. Bei seiner Dankesrede vor 400 Gästen sagte der Steirer schmunzelnd, er wolle in der Pension kochen lernen. Immerhin seien "Reißverschlusswürstel" seine Spezialität. Als er das zu Hause erzählt habe, sei am Mittagstisch Stille eingetreten. "Meine Frau fürchtet sich davor und fragt nicht mehr danach."

Doch erst am vergangenen Dienstag witzelte Schützenhöfer bei einer Pressekonferenz erneut über den Termin seines Rückzuges: "Stellen Sie mir die Frage jetzt wieder oder soll ich sie selbst stellen?" fragte er die Journalisten. Schützenhöfer antwortete sich selbst: "Ich trete nicht zurück - heute."

Klassische ÖVP-Laufbahn

Schützenhöfer, an sich gebürtiger Niederösterreicher, hat die klassische Laufbahn in der ÖVP hinter sich. Er war JVP-Landesobmann, Kammerrat in der Arbeiterkammer, saß mehrere Legislaturperioden im Landtag. Seit der Wahlniederlage Waltraud Klasnics im Dezember 1995 - die SPÖ unter Franz Voves verdrängte die bis dahin kontinuierlich den Landeshauptmann stellende ÖVP vom ersten Platz - ist er ÖVP-Landeschef in der Steiermark. Zehn Jahre lang war Schützenhöfer Vizelandeshauptmann neben Voves, die erste Periode in einer angriffslustigen, die zweite dann aber in einer amikalen Variante, die zur SPÖ-ÖVP-"Reformpartnerschaft" wurde - bis hin zu einer persönlichen Freundschaft der beiden Parteiobmänner.

2015 wurde dann Schützehöfer selbst Erster im Land: Die ÖVP landete bei den Landtagswahlen zwar noch hauchdünn hinter der SPÖ, doch Voves machte den Weg frei für eine weitere Zusammenarbeit der Parteien - ohne ihn selbst, dafür diesmal unter schwarzer Vorherrschaft. Bei den Neuwahlen 2019 - ausgelöst durch eine Kontroverse über das geplante Leitspital Liezen - wurde die ÖVP dann auch selbst wieder stimmenstärkste Fraktion. Seither regiert Schützenhöfer - mit SPÖ-Vize Anton Lang - in seiner zweiten Legislaturperiode.