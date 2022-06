Was man von Schützenhöfer lernen könnte

Das eine ist ein gewisser Mut. Und zwar dergestalt, politisch Sinnvolles populär zu machen, anstatt ausschließlich das Populäre zu tun: Es ist fast schon wieder vergessen, dass es Schützenhöfer war, der nach einer nicht ganz so erfreulichen Landtagswahl im Jahr 2010 ausgerechnet mit seinem politischen Haupt-Kontrahenten, nämlich Landeshauptmann und SPÖ-Boss Franz Voves, eine Reformpartnerschaft einging, die sowohl vom Stil her als auch von den Inhalten weit über die Landesgrenze hinaus respektiert wurde. Das sich zusammenraufende Duo hat die politische und geografische Landkarte des Landes völlig neu gezeichnet. Die Zahl der Gemeinden wurde halbiert, der Proporz abgeschafft, und dass Bezirksgerichte verlegt und viele Posten in der Landesverwaltung gestrichen wurden, hat beileibe nicht allen gefallen, im Gegenteil: Bürgermeister, Gemeinderäte und Bürgerinitiativen liefen Sturm gegen die Reform - dennoch hielten Vowes und Schützenhöfer Kurs.

Der zweite Aspekt? Eine gewisse Verlässlichkeit. Die Tatsache, dass Schützenhöfer selbst den Zeitpunkt seines Rücktritts definieren und seinen Nachfolger nominieren konnte, ist im Jahr 2022 fast schon etwas Ungewöhnliches. "Geordnete Amtsübergaben gibt`s heute ja eher selten", hat der scheidende Landeshauptmann am Freitag durchaus keck angemerkt. Und er hat hier einen Punkt: In einer Zeit, die von mannigfaltigen Unsicherheiten geprägt wird, ist politische Kontinuität sicher nicht das schlechteste aller Argumente, um in einem Wahlkampf zu überzeugen.