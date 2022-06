Schützenhöfers "Kronprinz": Wer ist Christopher Drexler?

"Kronprinz ist eine Apfelsorte", wehrte der scheidende ÖVP-Landeschef Hermann Schützenhöfer konsequent Fragen ab, wer denn nun sein präsumtiver Nachfolger sei - und doch: Christopher Drexler, 51, gilt seit vielen Jahren als der wahrscheinlichste Erbe des nunmehr 70-Jährigen.

Mit Schützenhöfer verbindet Drexler viel, es gibt Parallelen in den parteipolitischen Karriere: Beide waren Obmänner der Jungen ÖVP, beide stammen aus dem ÖAAB, beide saßen in der Arbeiterkammer, beide waren lange Jahre Abgeordnete im Landtag Steiermark, beide übten in der Regierung die Funktion des Personalreferenten aus.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Drexler direkter Nachfolger Schützenhöfers würde: Bereits 2003 übernahm er die Leitung des ÖVP-Klubs, als Schützenhöfer zum Landesrat avancierte. Im März 2014 stieg dann auch der studierte Jurist in die Landesregierung auf. Dort hatte er vielfältige Agenden, von Wissenschaft und Forschung über Gesundheit und Spitäler sowie Personal. Seit 2019 ist er Landesrat für Kultur, Europa, Sport und Personal.