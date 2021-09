Landeshauptmann-Wechsel: Drexler am Sprung in die Grazer Burg

Die Zeit ist also reif, um einen Nachfolger zu designieren, der möglicherweise schon innerhalb des nächsten Jahres das Zepter übernimmt. Schützenhöfer feiert Anfang nächsten Jahres seinen 70. Geburtstag. Ein ideales Alter, um die Machtübergabe zu argumentieren.

Lange Zeit kursierten vier mögliche Nachfolgekandidaten, aber nun zeichnet sich ein klarer Favorit ab.

Da gab es die Option Ex-Frauenministerin Juliane Bogner-Strauss. Die gebürtige Südsteirerin wechselte nach der Nationalratswahl 2019 zunächst nur schweren Herzens von der Bundes- in die Landespolitik. Sie übernahm als Landesrätin die Bereiche Bildung, Gesundheit und Pflege – ein mächtiges Ressort, was viele als Zeichen werteten, dass die ÖVP die zweifache Mutter als künftige Landeschefin aufbauen will. Mit einer Frau an der Spitze würde man ein Zeichen setzen. Mit Waltraud Klasnic stellte die Steiermark die erste Landeshauptfrau Österreichs.

Auch der beliebte Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl galt als chancenreich. Allerdings wird Nagl nur schwer erklären können, warum er kurz nach der Bürgermeisterwahl den Job als Landeshauptmann übernimmt.

Steiermark-Insider glauben auch, dass Schützenhöfer die Tourismus-Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl als seine Nachfolgerin im Auge habe. Sie blieb bis jetzt eher im Hintergrund und wäre eine echte Überraschung.