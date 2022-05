400 Gästen kamen zum 70. Geburtstag von Schützenhöfer nach Graz

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat Samstagabend seinen 70. Geburtstag, den er bereits Ende Februar hatte, in den Sälen der Arbeiterkammer Steiermark nachgefeiert. Rund 400 Gäste, darunter auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Sebastian Kurz waren gekommen. Als musikalische Umrahmung spielten u.a. die eigentlich schon im Ruhestand befindlichen Stoakogler, Musikerin Betty O und der Chor der HIB Liebenau.

Schützenhöfer wurde an einem seltenen Tag geboren: an einem 29. Februar. Rein deshalb ist es für ihn schwierig, seinen Geburtstag tatsächlich an diesem Tag zu feiern. Heuer wäre das gar nicht möglich gewesen, weil kein Schaltjahr ist. Hinzu kamen hohe Corona-Infektionszahlen. Ein erster geplanter Termin für die Feier Anfang März wurde daher nicht ins Auge gefasst. Nun aber holte er die Feier nach. Seitens der Bundesregierung waren auch noch Leonore Gewessler (Grüne) und Martin Polaschek wie auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der frühere LH aus Oberösterreich Josef Pühringer und natürlich Schützenhöfers LH-Vorgänger und Freund Franz Voves (SPÖ) dabei.

Standing Ovations

Der Gratulationsreigen leiteten allerdings die Stoakogler ein, die dem Jubilar "Es soll dir guat geh'n, du sollst a Freid hom und vü Zeit hom, a bisserl mehr als bisher." Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) meinte in seiner Glückwunschrede, dass dieser Ruf noch etwas "in den Wind hinein" gehe. Tatsächlich zeigte Schützenhöfer keine Absichten, trotz seines 70ers seine Aufgaben zurückzulegen. In seiner Dankesrede unterstrich er das und wiederholte, was er einst zu seiner Familie gesagt habe: "Wenn ich in Pension gehe, werde ich kochen lernen. Da trat am Mittagstisch Stille ein." Seine Spezialität seien nämlich "Reißverschlusswürstel". "Meine Frau fürchtet sich davor und fragt seither nicht mehr. Liebe Marianne: Warten," lautete sein Schlusswort - gefolgt von stehenden Ovationen der Gäste.