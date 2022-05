Jugendlicher bei Autounfall im Kofferraum: Vier Verletzte

Alles andere als vorschriftsmäßig war Freitagnacht ein steirischer Autolenker bei Eibiswald (Bezirk Deutschlandsberg) in der Steiermark unterwegs. Im Pkw befanden sich neben dem 48-Jährigen noch fünf 17-jährige Burschen - einer davon im Kofferraum.

Gegen 23 Uhr kam das Fahrzeug von Eibiswald kommend in Fahrtrichtung Oberhaag auf regennasser Straße in Schleudern und von der Straße ab. Das Auto durchschlug einen Maschendrahtzaun und prallte anschließend mit dem Heck gegen die Steinmauer einer Hauszufahrt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Drei Jugendliche schwer verletzt

Bei dem Unfall seien drei Jugendliche schwer, ein weiterer Bursche leicht verletzt worden. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung von der Rettung in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht.

Der Lenker und ein Mitfahrer blieben unverletzt. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Ein beim Fahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ.