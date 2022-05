Urlaub in Österreich: Die meistbesuchten Ausflugziele der Steiermark

Dahinter folgen die Tierwelt Herberstein in der Oststeiermark, der Dachstein Gletscher und der Schöckl, der Hausberg der Grazerinnen und Grazer, den im Vorjahr 161.000 Menschen mit der Seilbahn besuchten.

"Vom Berg bis ins Tal, von der Stadt bis in die ländlichen Regionen hat die Steiermark eine unglaubliche Vielfalt an Ausflugszielen zu bieten. Egal, ob jung oder alt, Sportler oder Genießer - es ist für jeden etwas dabei und viele Sehenswürdigkeiten warten nur darauf, entdeckt zu werden. Genau dieser bunte Mix an Aktivitäten in einer außergewöhnlichen Landschaft zeichnet das Grüne Herz Österreichs aus und macht es zum beliebtesten Urlaubsland der Österreicherinnen und Österreicher“, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.