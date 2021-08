Nochmal Urlaub: Die 5 schönsten Reiseziele im Spätsommer

Italienisches Bella Vita am Gardasee

Der Gardasee ist als beliebter Hotspot für den Sommerurlaub bekannt, aber auch im Spätsommer und in den Herbst hinein macht ihn das mediterrane Klima zum perfekten Reiseziel. Sollten die Temperaturen gegen einen Badeurlaub sprechen, gibt's rund um den See auch andere Dinge zu entdecken. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Panoramawanderung am Monte Brione bei Riva del Garda? Oder Sie entspannen in der Garda Thermae und lassen den Abend dann bei einem Spaziergang durch Torbole und einem Gläschen Wein ausklingen.

Anreisedauer: 8 h mit dem Auto Wien - Riva del Garda