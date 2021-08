Ein Wochenende in Usedom: Oh, du schöne Ostsee!

Heringsdorf, Bansin und Ahlbeck – die drei Kaiserbäder sind die eine Seite von Usedom. Dort wo sich Hotel an Hotel reiht, Restaurant an Café und Seesteg an Seesteg. Und sich ein 40 Kilometer langer Strand voll weichem Sand an die Küste legt, in dem der Fischer Uwe Krüger immer mehr einsinkt. Er ist einer der letzten Strandfischer der Insel; früher gab es hier weit mehr als 200. Seine „Meereswelle“ hat er wie nach jedem Morgen draußen auf See an Land gezogen. „Und wenn ich nicht aufpasse, werfen Touristen mir dann ihren Müll in meinen Kutter“, klagt der 62-Jährige. Ihn plagen aber vor allem die Sorgen um die Fangquote. Bald darf er wohl so gut wie nichts mehr aus der Ostsee herausholen. Und die 300 Seehunde aus der Nordsee, die in der Ostsee auftauchten, fressen ihm jetzt schon die Fische weg. Noch aber hat er genügend Heringe, Flundern, Dorsche und Aale in seinen Netzen. In seiner „Fischerhütte“ direkt am Strand in Ahlbeck bekommen die Touristen sie in köstliche Brötchen gepackt.