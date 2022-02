Usedom: Die wichtigsten Adressen der Ostsee-Insel

… Usedom die sonnenreichste Region Deutschlands ist? Der Deutsche Wetterdienst konnte in einer Langzeitstudie nachweisen: Im Schnitt scheint hier 1.906 Stunden im Jahr die Sonne.

… die zweitgrößte Insel Deutschlands geteilt ist? 373 Quadratkilometer liegen auf deutscher, 72 Quadratkilometer auf polnischer Seite.

... in Heringsdorf der größte Strandkorb der Welt steht? Er misst sechs mal vier mal drei Meter. Zur Einweihung am 1. Mai 2014 nahmen darin 91 Personen gleichzeitig Platz.