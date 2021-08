Immer am Wasser entlang: Mit Schiff und Rad durch Flandern

Die Kabinen verfügen über Boxspringbetten, Schiebefenster bis zum Boden und eigenes Bad mit WC und Dusche. Die Radreisen gibt es als Wochentour bzw. halbiert; Kurzurlauber klinken sich in die Gruppe ein oder reisen früher ab.

Radurlaub auf der Magnifique IV bedeutet sportliche Betätigung gepaart mit gepflegtem Deckleben und hochwertiger Kulinarik. Nach dem Frühstück mit selbst gebackenem Brot treffen wir uns mit Radguide Hester an Deck, um die Gruppen-Radtour in den niederländischen und belgischen Flusslandschaften zu besprechen. Wer individuell biken will, wird mit ausführlichem Karten- und Infomaterial versorgt. Als rollender Untersatz stehen E-Bikes oder „normale“ Räder zur Wahl. Hester sieht meinen fragenden Blick und lacht: „Bei uns gibt es immer Gegenwind. Das sind die Berge Hollands!“ Am Nachmittag sind wir zurück an Bord (das schwimmende Hotel folgt den Radlern), danach ist Entspannung am Sonnendeck angesagt – vorzugsweise im Whirlpool. Die warme Blubbermassage ist genau das Richtige für müde Radlerbeine.