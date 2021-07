Gesamtkunstwerk Sizilien: Sonne, Sand und Seeigel

Diesen Zauber spürt man schon, wenn man durch die Altstadt spaziert, vorbei an alten leicht verfallenen normannischen Türmen, an Kirchen mit Kuppeln wie Moscheen, barocken Palästen, an Gärten, in denen neben Palmen auch Zitronen- und Orangenbäume wachsen und an Märkten mit einer Auswahl an Fischen und Gemüse, wie sie auch in Italien selten geworden ist. Auch ein Opernhaus wie das „Teatro Massimo“ wird man kaum noch irgendwo anders finden. „Non vi lasciamo senza musica“ steht über dem Hauptportal, was so viel bedeutet wie „Wir lassen euch nicht ohne Musik zurück“. In Zeiten der Pandemie ein Satz mit großer Bedeutung. Wer gute Restaurants sucht, der ist in den Straßen zwischen Vucciria und dem Meer gut aufgehoben. Besonders empfehlenswert ist das Restaurant „Gagini“ mit einem wunderschönen alten Gewölbe und einer gehobenen, modernen sizilianischen Küche. Eine knappe Stunde östlich von Palermo liegt der pittoreske Badeort Cefalù, einer der schönsten Orte Siziliens. Spektakulär ist in Cefalù vor allem die Kathedrale „Santissimo Salvatore“ mit einem mächtigen Felsen dahinter. Auch der Strand kann sich durchaus sehen lassen, weshalb die Stadt schon lange kein Geheimtipp mehr ist. Dennoch hat Cefalù in kulinarischer Hinsicht mehr zu bieten als nur Touristenlokale. In Trattorien wie dem „Il Normanno“ neben der Kathedrale etwa, werden Meeresfrüchte und klassische Pastagerichte in bester Qualität serviert. Und dann ist da noch der Ort Cerda hoch oben in den Bergen von Cefalù, es ist die Artischockenhauptstadt Siziliens, ein Umstand, der sich in vielen Gerichten in den Lokalen dieser Region widerspiegelt. Die Sizilianer sind, ähnlich wie die Römer, verrückt nach Artischocken.