Schützenhöfer: „Diese Angefressenheit macht mir Sorge“

Zuallererst muss man fragen, ob es rechtsstaatlich in Ordnung ist, und das scheint es zu sein. Ob es eine Grenzüberschreitung war, möchte ich jetzt einmal dahingestellt sein lassen. Es ist schon schwerer Tobak. Wenn aber all das, was bei Sitzungen oder via SMS gesagt wird, veröffentlicht würde: Würde das dann nicht ein reines Chaos ergeben? Es ist nun einmal im menschlichen Leben so, dass man manchmal Unbedachtes redet, wenn man glaubt, das nur unter vier Augen zu tun.

Die Neos werfen der ÖVP vor, versucht zu haben, einen Staat im Staat zu schaffen.

Die Neos sind ja von ihrem Werdegang her Teil der ÖVP gewesen und haben dort nicht Karriere gemacht: der Gründungsobmann nicht und auch nicht die jetzige Obfrau. Bei Postenbesetzungen war es in der Zweiten Republik oft so, dass sich die Parteien abgesprochen haben. Aber die Wortwahl war sicherlich nicht ganz astrein.

Die ÖVP hat einen neuen Stil in der Politik versprochen. Sollte man vielleicht die Staatsbeteiligungen privatisieren? So könnte man den politischen Einfluss am besten reduzieren.

Bei Staatsunternehmen, die uns mit dem täglichen Lebensbedarf versorgen, etwa Energie, sollte der Einfluss von Bund oder Land bestehen bleiben. Mehrheiten nur für einen Augenblickserfolg zu ändern, halte ich persönlich für falsch. Wir sind doch ganz gut gefahren, wenn sich ein Gewerkschafter ausdrücklich zur SPÖ bekennt, oder jemand zur ÖVP, zu den Freiheitlichen oder den Grünen. Das ist für die Demokratie unerlässlich. Ich bin nicht dafür, dass diese Leute ausgeschlossen werden, wenn es um Positionen geht. Das Wichtigste ist aber immer: Die Qualifikation muss stimmen.

Wobei es eine schwere Vertrauenskrise der Politik gibt. Wie kommt man da raus?

Die Vertrauenskrise ist groß und betrifft alle Parteien. Diese Angefressenheit macht mir Sorge. Denn das Hauptproblem ist und bleibt ja Corona. Hier gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, halte ich bei allen problematischen Entwicklungen, die es sonst noch gibt, trotz allem für das Wichtigste.