SPÖ im Covid-Zwist: Wie handelt der neue Gesundheitsminister?

„In Wahrheit hat der Gesundheitsminister die alleinige Kompetenz – und auch die Verantwortung. Er kann Regelungen für das ganze Bundesgebiet erlassen, oder nur für einzelne Regionen“, klärt der Verfassungsexperte Heinz Mayer über die Kompetenzverteilung auf.

Das heißt aber auch, ergänzt Mayer: „Er kann sagen: Das, was der burgenländische Landeshauptmann angeordnet hat, tritt wieder außer Kraft. Denn die so oft zitierte Macht der Länder ist eine rein politische. Die Landeschefs erzwingen immer auf politischem Weg ihre Sonderregelungen, und knebeln damit eigentlich den Bundesminister, der seine Verantwortung so gar nicht wahrnehmen kann. Ich persönlich habe das immer für problematisch gehalten“, sagt der Jurist, und: „Mir ist schon klar, dass es ein ziemlicher Kraftakt sein würde, gegen den Willen der Länder etwas durchzusetzen. Rudolf Anschober hat sich das auch in der Pandemie nie getraut.“