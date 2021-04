Wolfgang Mückstein: Der „Pionier“, der’s richten soll

Für Reiter ist Mückstein ein „Pionier“ – in vielerlei Hinsicht. Als Chef des Neunerhauses hat Reiter vor gut 15 Jahren die medizinische Versorgung der Obdachlosen neu aufgestellt. Ein junger Arzt half ihm dabei, obwohl er anderswo – etwa als angestellter Spitalsarzt – deutlich mehr verdient hätte. Sein Name: Wolfgang Mückstein. „Der Wolfgang“, sagt Reiter, „sieht medizinisch immer auch die soziale Dimension. Und: Er brennt für die Sache.“

Eine, wenn nicht sogar die größte Herausforderung für den neuen Ressortchef, der erst am Montag offiziell angelobt werden soll, wird zweifelsohne die Sozialpolitik.

Nicht von ungefähr erwähnte Mückstein bei seinem ersten Auftritt all die Erfahrungen, die er in Sachen Covid in seiner Gruppenpraxis gemacht hat. „Ich habe in letzter Zeit viele Belastungsstörungen gesehen, Schlafstörungen bei kleinen Kindern, es gibt unglaubliche Kollateralschäden, die diese Krise verursacht hat.“