Dritter Kandidat im SPÖ-Führungsstreit

Kowall hat nach seinem Engagement in der Sektion 8 eine wissenschaftliche Karriere in Deutschland eingeschlagen. Von 2015 bis 2017 war er Leiter der Geschäftsstelle des Forschungsinstituts für gesellschaftliche Weiterentwicklung in Düsseldorf. Anschließend hatte er zwei Jahre lang eine Vertretungsprofessor für "International Economics" an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.

Heute ist Kowall Vize-Parteichef der SPÖ Wien-Alsergrund. Wiens Parteichef und Bürgermeister Michael Ludwig sagte am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz zum KURIER, es "wäre logisch, wenn sich auch Kowall der Mitgliederbefragung unterzieht. Aber was ist heute schon logisch? Wer weiß, vielleicht gibt's noch andere Kandidaten." Theoretisch könnten sich Bewerber ja auch direkt am Parteitag bewerben.