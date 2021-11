SPÖ-Rebell Kowall: „Rendi-Wagner ist keine ideale Oppositionschefin“

Doch was muss auf Wiener und SPÖ-Ebene passieren?

Zunächst kann man das Inseratenvolumen gigantisch herunterfahren. Zugleich muss man die Medienförderung hochfahren, damit eine Medienpluralität gesichert ist. Was an Inseratenvolumen übrig bleibt, muss an die Standards des Presserats gekoppelt sein. Klar ist: Wer das angeht, steht über Jahre medial im Sturm. Es braucht Führungspersonen, die die Schneid haben, das durchzustehen.

Warum tut sich die SPÖ mit dem Thema Klimawandel so schwer?

Wie lässt sich der Wohlstand erhalten, obwohl der individuelle Konsum sinken muss? Das ist die Kernfrage, mit der sich die SPÖ beschäftigen muss. Vor allem nach dem Krieg, als die Sozialdemokratie prosperierte, entstand die Mittelschicht nicht durch Revolution, sondern durch Wachstum. Nicht umsonst spricht man vom Beefsteak-Sozialismus in dieser Zeit. Das hat sich enorm eingeprägt. Um davon wegzukommen, wird sehr viel Denkarbeit und ein Generationswechsel in der Partei nötig sein.