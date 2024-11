Nach der Schlappe bei den Landtagswahlen in Niederösterreich mit einem Rückfall auf Platz drei nimmt SPÖ-Parteichef Franz Schnab l seinen Hut. Nachfolger wird der damals 33-jährige Sven Hergovich, davor Chef des AMS Niederösterreich.

Die SPÖ kommt nicht zur Ruhe: Mit dem Rückzug von Oberösterreichs SPÖ-Chef Michael Lindner muss innerhalb kürzester Zeit wieder eine Spitzenfunktion in der Partei neu besetzt werden. Ein Rückblick auf die zahlreichen roten Personalrochaden der vergangenen zwei Jahre.

3. Juni 2023:

Nach einer jahrelangen Führungsdebatte und heftigen internen Angriffen auf Parteichefin Pamela Rendi-Wagner kommt es bei einem außerordentlichen Parteitag in Linz zum Showdown. In einer Kampfabstimmung um den Parteivorsitz treten der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler an. Nach Auszählung der Stimmen wird Doskozil zum Sieger erklärt. Allerdings war den Genossen ein Fehler unterlaufen. Zwei Tage später steht plötzlich Babler als Sieger fest.