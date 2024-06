Ein Jahr Parteichef Andreas Babler: Wo die SPÖ heute steht

Es ist noch kein SPÖ-Chef ist unter skurrileren Umständen in seinen Job gestartet als Andreas Babler. Am 5. Juni 2023, also genau vor einem Jahr, stellte sich heraus, dass doch er und nicht Hans Peter Doskozil die Kampfabstimmung um die Führung der SPÖ gewonnen hatte. Wegen eines Fehlers bei der Eingabe der Stimmen am Parteitag in Linz hatte Burgenlands Landeshauptmann eineinhalb Tage fälschlicherweise als SPÖ-Chef gegolten.