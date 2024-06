Warum die Roten plötzlich die besseren Grünen sein wollen

Wenn der SPÖ ein Thema wirklich wichtig ist, holt sie gerne prominente Altpolitiker vor den Vorhang. So geschehen am Sonntag, als sich Parteichef Andreas Babler mit Wiens Altbürgermeister Michael Häupl, immerhin studierter Zoologe, in der Kronen Zeitung großflächig für das von der EU geplanten Renaturierungsgesetz stark machen durfte. Weiters für einen nationalen Plan zur Wiederherstellung von Wäldern, Flüssen und Mooren mit einem Volumen von einer Milliarde Euro.