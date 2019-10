Sondierungen: Neos will sich nicht monatelang hinhalten lassen

Als "unübersichtlich", als "schwierig" bezeichnet ÖVP-Chef Sebastian Kurz die Situation knapp vier Wochen nach der Wahl. "Aus meiner Sicht sind wir absolut im Zeitplan. Es hat sich nichts dramatisch zum Positiven verändert", sagte er Donnerstagfrüh beim Eintreffen im Winterpalais in der Wiener Himmelpfortgasse, wo das nächste Treffen mit den Neos stattfindet.

Kurz will sich Zeit lassen, Neos-Chefin Beate Meinl-Reisingers Geduld scheint aber enden wollend. So erklärte sie dann, sie habe Verständnis für jene, die sie fragen: "Was sondiert ihr da so lange?" Für Meinl-Reisinger geht es bei den Sondierungen um die Frage, ob man Visionen und Ziele teilt. "Aus unserer Sicht macht es nicht viel Sinn, sich monatelang darüber zu unterhalten. Entweder man teilt sie, oder nicht."

Ab 11:30 Uhr: Die Statements nach den Gesprächen