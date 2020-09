Sebastian Kurz: "Wir müssen Mut haben und Erdoğan die Stirn bieten"

Aber da ist Österreich ja nicht gerade vorbildlich.

Das stimmt ja nicht. Wir leisten über eine Milliarde an Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe allein als Republik Österreich. Und dann gibt es noch die Europäische Union als größten Geber weltweit von Entwicklungszusammenarbeit. Ich verstehe auch überhaupt nicht diese populistische Fokussierung auf Griechenland. Ich habe als Außenminister unfassbare Armut gesehen. Was ist mit den Menschen in Afrika, in Venezuela, was ist mit den Kindern in Flüchtlingslagern in Jordanien, im Libanon? Sind die egal?

Woher werden die nächsten Flüchtlingsströme kommen? Womit müssen wir rechnen?

Ich sehe zwei große Problemfelder: Das eine ist in Griechenland, wo Premierminister Kyriakos Mitsotakis eine herausragende Arbeit macht. Die Griechen schützen die EU-Außengrenzen, sie schützen auch unsere Grenze. Österreich hat hier Polizistinnen und Polizisten und Kobrabeamte im Einsatz, um Griechenland zu unterstützen. Aber auf der anderen Seite gibt es den türkischen Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der Flüchtlinge als Waffe einsetzt und Migranten motiviert, sich auf den Weg nach Europa zu machen, um uns unter Druck zu setzen. Zweites Problem: Aufgrund des Zusammenbruchs des Tourismus in Tunesien und anderen Ländern machen sich dort mehr und mehr Menschen auf den Weg nach Italien. Das ist Wirtschaftsmigration. Wissen Sie, was am Höhepunkt der Corona-Krise stattgefunden hat? Schlepperei in die andere Richtung. In Spanien haben Menschen Schlepper bezahlt, damit sie nach Marokko oder in andere Länder von Nordafrika zurückgebracht werden.

Was kann die EU gegen die Erpressungspolitik des türkischen Präsidenten tun?

Endlich einmal geschlossen und entschieden auftreten. Ich bin zum Beispiel heilfroh, dass wir als Europäische Union schnell auf die undemokratischen Wahlen in Weißrussland reagiert haben. Die Türkei verwendet Migranten als Waffe gegen Europa und begeht Völkerrechtsverletzungen gegenüber Griechenland durch Ölbohrungen auf griechischem Territorium. Das ist alles absolut inakzeptabel, und Europa hat noch immer nicht die Kraft, darauf zu reagieren. Ich würde mir wünschen, dass wir endlich einmal als Europäische Union den Mut haben, Erdoğan die Stirn zu bieten und uns weder die Ausbeutung von Flüchtlingen als Waffe noch Völkerrechtsverletzungen von diesem Präsidenten gefallen lassen.