104.060 Euro Geldbuße für Glatz-Kremsner: So lief der erste Tag im Kurz-Prozess

Da waren es nur mehr zwei: Mittwochfrüh nahm Sebastian Kurz, ehemaliger ÖVP-Kanzler, auf der Anklagebank im großen Schwurgerichtssaal in Wien Platz. Flankiert von seinem Vertrauten Bernhard Bonelli und seiner damaligen Vizeparteiobfrau und Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner. Am späten Nachmittag dann allerdings die Überraschung: Richter Michael Radastzics schlug eine Diversion für Glatz-Kremsner vor. Zwar sprach sich die WKStA dagegen aus, es kam dennoch dazu: Die mittlerweile pensionierte Glatz-Kremsner muss eine Geldbuße in Höhe von 104.060 Euro zahlen.

Und somit kommt Kurz seine linke Sitznachbarin abhanden. Doch schon bei der Verhandlung hatten sich die beiden sichtbar distanziert. Zwei Sessel blieben zwischen ihnen leer. Im Gegensatz zur rechten Seite – der ehemalige Kabinettschef Bonelli nahm direkt neben Kurz Platz. Immer wieder beugten sich die beiden zueinander, speziell als WKStA-Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic die Vorwürfe vorbringt.

Allen Angeklagten wurde falsche Beweisaussage vorgeworfen. Zum einen beim Ibiza-U-Ausschuss. Glatz-Kremsner zum anderen bei einer Zeugenbefragung der Staatsanwaltschaft.