"Trauerspiel", "höchst unbefriedigend das Ganze". So und so ähnlich nahmen selbst deklarierte Kurz-Fans das gestrige Verhandlungsfinale zur Bildung einer neuen Regierung wahr. Der simple Grund: Die Ministerliste des ÖVP-Chefs, der sich seit Monaten akribisch auf die Übernahme des Kanzleramtes vorbereitet hat, wollte sich ausgerechnet am Tag der Einigung nicht und nicht vervollständigen lassen.

Nach KURIER-Recherchen übernimmt Uniqa-Österreich-Chef Hartwig Löger das zentrale Regierungsamt. Der vorherige Favorit für die Finanz, Ex-Rechnungshofpräsident Josef Moser, kommt nicht zum Zug. Mehr zum Kabinett und zum Hintergrund Hartwig Lögers lesen Sie hier.