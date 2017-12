Türkis-Blau steht, zwei Monate nach der Wahl. ÖVP-Chef Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache verkündeten die Einigung auf ihren Koalitionspakt nach stundenlangen Verhandlungen erst kurz nach 21 Uhr am Freitagabend.

Nicht unwesentliche „Details“, wie etwa die fertige Ministerliste oder konkretere Inhalte, werden freilich erst heute Nachmittag bei einer großen Einigungs-Pressekonferenz auf dem Wiener Kahlenberg nachgereicht.

Feierstimmung kommt bei der ÖVP noch keine auf: „Trauerspiel“, „höchst unbefriedigend das Ganze“. So und so ähnlich nahmen selbst deklarierte Kurz-Fans das Verhandlungsfinale zur Bildung einer neuen Regierung wahr. Der simple Grund: Die Ministerliste des ÖVP-Chefs, der sich seit Monaten akribisch auf die Übernahme des Kanzleramtes vorbereitet hat, wollte sich ausgerechnet am Tag der Einigung nicht und nicht vervollständigen lassen.

Die Absage von Casinos-Finanzchefin Bettina Glatz-Kremsner, die nach Wochen der Intensivverhandlungen mit der FPÖ doch nicht in die Politik wechseln wollte, hat den Kurz-Besetzungsplan durcheinandergewirbelt. Sie war stets als Finanzministerin vorgesehen gewesen.

Alle Termine standen längst fest, vom Gang zu Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Samstagmorgen bis hin zur Angelobung am Montag. Allein, es dürfte bis zum Freitagnachmittag tatsächlich keinen Finanzminister gegeben haben. Die ÖVP bestreitet das freilich.

Faktum ist: Am späten Freitagabend sickerte der Name des neuen Finanzministers endlich durch. Viele ÖVPler und Insider tappten bis dahin im Dunkeln. Nach KURIER-Recherchen übernimmt Uniqa-Österreich-Chef Hartwig Löger das zentrale Regierungsamt. Der 52-jährige Top-Manager aus der Versicherungsbranche stammt aus der Steiermark, wohnt aber jetzt in Niederösterreich. Lögers wahrscheinlich größte Herausforderung für das zweifellos harte Finanzministerium ist: Der Mann aus der Wirtschaft war noch nie politisch tätig, ist also ein typischer Quereinsteiger.

Der andere Kandidat für die Finanz, Ex-Rechnungshofpräsident Josef Moser, kommt im Schlüssel-Ressort nicht zum Zug. Der Zentralist Moser stößt bei den Föderalisten – vor allem im Westen Österreichs – auf einhellige Ablehnung. So wird Moser jetzt „nur“ Justizminister und für die Staatsreform zuständig.

Als fix gilt auch, dass es ein eigenes Frauenministerium geben wird. Juliane Bogner-Strauß, Molekularbiologin und Professorin an der TU Graz, soll es leiten.

Kurz-Vertraute Elisabeth Köstinger soll die Landwirtschaft oder vielleicht auch die Bildung übernehmen. Auch sie kam daher für Finanzen nicht in Frage. Detto eine weitere Frau: NÖ-Bauernbunddirektorin Claudia Tanner. Auch sie käme für Landwirtschaft in Frage. Fix scheint, dass der jetzige Minister Andrä Rupprechter aus der Regierung ausscheidet. Als Ausgleich für Tirol könnte die Innsbruckerin Barbara Thaler (35), Besitzerin einer Werbeagentur, Wirtschaftsministerin werden.

Noch-Innenminister Wolfgang Sobotka wird Erster Nationalratspräsident, weil Köstinger ja in die Regierung geht.

Im Innenressort wechselt nicht nur der Chef, sondern auch die Farbe. FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl wird neuer Innenminister. Parteichef Strache wird Vizekanzler und soll zusätzlich die Agenden Personal und Sport bekommen. FPÖ-Vizechef Norbert Hofer wird Infrastrukturminister, Außenministerin wird Nahostexpertin Karin Kneissl. Einer breiten Öffentlichkeit weniger bekannt sind der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek – er wird Verteidigungsminister – und die Unternehmensberaterin Beate Hartinger, ebenfalls aus der Steiermark (siehe Porträts rechts). Sie bekommt das Sozial-Ressort, in das auch die Gesundheit kommt.