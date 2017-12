Der Wahlkampf von ÖVP und FPÖ war geprägt durch die Ankündigung, das Asylrecht zu verschärfen, gegen Asylmissbrauch vorzugehen und die illegale Migration auf Null zu reduzieren. Im neuen Regierungsprogramm wurden die Vorhaben nun konkretisiert. Einige geplante Maßnahmen werden dabei für große Diskussionen sorgen.

Neben den bekannten Ankündigungen, wie zum Beispiel das Asylverfahren zu beschleunigen, Abschiebungen zu forcieren oder eine bundesweite und einheitliche Neuregelung der Grundversorgung zu schaffen, werden von Experten vor allem folgenden Punkte als höchst problematisch und möglicherweise auch verfassungswidrig eingestuft:

So soll Asylwerbern bei der Antragsstellung das komplette Bargeld zur Deckung der Grundversorgungskosten abgenommen werden, es soll zudem nur mehr Sachleistungen geben. Man möchte Handydaten hinsichtlich der Feststellung von Fluchtrouten und unklarer Identität auswerten können, Ärzte sollen teilweise von der Verschwiegenheitspflicht bei grundversorgungsrelevanten Erkrankungen oder Einschränkungen entbunden werden und man will einen elektronisch überwachten Hausarrest für straffällig gewordene Personen in Grundversorgungseinrichtungen als gelindes Mittel zur Verfahrenssicherung etablieren.

FPÖ und ÖVP planen zudem eine bundesweite Datenbank über Zuwanderer und Flüchtlinge, hier sollen Daten zu Aufenthaltsstatus, Sozialleistungen, Integrationsfortschritten und Erfüllung von individueller Integrationspflichten erfasst und gespeichert werden.

Foto: Kurier