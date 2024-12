Wer Bildungsreformen in Österreich verhindert - und warum eigentlich

Tatsächlich scheiterten umfassende Bildungsreformen aus der Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte an einer Kombination aus politischem und gewerkschaftlichem Widerstand , institutionellen Trägheiten , finanziellen Einschränkungen oder Verteilungsstreit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sowie kulturellen Faktoren .

Die zentrale Frage ist also, ob seitens der Politik die Not im gesamten Bildungsbereich als groß genug gesehen wird.

Das Problem bleibt, dass die Elementarpädagogik in der Kompetenz der Länder und Gemeinden ist, die befürchten, mit den Kosten für Ausbau und Personal übrig zu bleiben. Dazu kommt, dass konservative Parteien der „Verstaatlichung“ der Kindererziehung kritisch gegenüberstehen und familiäre Betreuung bevorzugen. Eltern können oder wollen das aber immer öfter nicht leisten.

Im Herbst 2023 erklärte die Regierung, bis 2030 rund 4,5 Milliarden in bessere Kindergärten stecken zu wollen – mehr Plätze, bessere Öffnungszeiten, die Eltern ganztägige Erwerbsarbeit ermöglichen, und weniger Schließtage. Nichts davon wurde an Ziele geknüpft.

Für Bildungsexperten ist das wichtigste Stellrad der Kindergarten . Funktioniert der als „ Bildungsgarten “, erhöhen sich die Chancen der Kinder auf eine gelungene Bildungskarriere enorm, der Staat muss später kaum mit Kursen am AMS eingreifen.

Volksschulen

Dass Kinder erst in die Volksschule kommen, wenn sie „schulreif“ sind, entspricht nicht der Realität.

Würden die Pädagogen „Notenwahrheit“ anwenden, müssten ganze Jahrgänge die Klasse wiederholen. Weil aber nicht sein kann, was nicht sein darf, sind die Noten meist nur innerhalb der Klasse vergleichbar. Die Folge ist, dass Kinder in die nächste Schulstufe „abgeschoben“ werden, bis zum Ende der Schulpflicht, nur so ist erklärbar, warum jeder fünfte Jugendliche nach neun Jahren Schule nicht gut lesen und schreiben kann.

Die Industriellenvereinigung hat als Lösung die Mittlere Reife vorgeschlagen. Die soll garantieren, dass Schüler nur den Abschluss haben, wenn sie auch Grundlegendes beherrschen. Unklar ist, wer eine Umsetzung verhindert. Auf die Schulen käme jedenfalls ein enormer Mehraufwand zu, und auch die Gewerkschaft ist von dem Vorschlag nicht begeistert – dann würde offenbar, welche Schulen und welche Lehrkräfte unter- und überdurchschnittlich sind.

Schulaufsicht/Bildungsdirektion

Die Reform, die Landesschulräte in Bildungsdirektionen verwandelte, ist gescheitert. Einzig die „Macht“ der damaligen Präsidenten ist an die Landeshauptleute übertragen worden. Verbessert hat sich dadurch nichts. Die Verwaltung ist politisch besetzt – bis hinunter zu den Schulleitungen geht ohne die Parteien nichts. Ausnahmen gibt es. So werden aber nicht die Fähigsten Direktoren.