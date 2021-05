Schmid-Nachfolge: Was die Neos an der ÖBAG gerne ändern würden

Gedeckelt auf Van-der-Bellen-Niveau

Schmids Nachfolger müsse Erfahrung im Beteiligungsmanagement, am internationalen Kapitalmarkt und in der Betriebswirtschaft mitbringen, so Meinl-Reisinger. Zudem seien die Neos für das Vier-Augen-Prinzip und fordern einen Zweier-Vorstand. Das könnte teuer werden. Schmid verdient pro Jahr bis zu 610.000 Euro. Meinl-Reisinger ist deshalb für einen Gehaltsdeckel bei rund 300.000 Euro pro Vorstand – das wäre ein Einkommen auf Bundespräsidenten-Niveau. Sie glaube, dass man auch dann noch genügend fähige Bewerber finden würde.

Für das "Casting" müsse der Aufsichtsrat – dem Meinl-Reisinger keine schlechte Arbeit unterstellen wollte – Kriterien festlegen. Die Neos präferieren einen Nominierungsausschuss in der ÖBAG, der Kandidaten auswählt, über die "teilöffentlich" debattiert werden soll.

Dem bereits bestehenden Nominierungsausschuss gehören neben ÖBAG-Aufsichtsratschef Helmut Kern noch der FPÖ-nahe Wärmepumpenhersteller (und Strache-Trauzeuge) Karl Ochsner und Telekom-Betriebsratschef Werner Luksch an.

Milliardenschwere Verantwortung

Die ÖBAG verwaltet staatliche Anteile in Höhe von 26 Milliarden Euro an börsennotierten Unternehmen wie der OMV, Telekom Austria oder der Post. Die Neos fordern von der Regierung eine "klare Strategie", wie man mit diesen Beteiligungen umgehen möchte – und votieren für Privatisierungen. Anteile von 25+1 Prozent würden vollkommen reichen, meinte Meinl-Reisinger. An der Post hält die ÖBAG beispielsweise 52,85 Prozent.