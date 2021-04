Superstar für die ÖBAG gesucht

Grüne, SPÖ und Neos wollen einen Zweiervorstand, nicht so ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel: „Die gesetzlichen Ausgestaltungen in der ÖBAG sind so, dass es klar ist, dass es für das aktuelle Portfolio einen Einzelvorstand gibt. Das ist ausreichend. Deswegen sehe ich hier keine Notwendigkeit für eine Änderung. Das sieht auch der Aufsichtsrat so.“ Der Alleinvorstand wurde von Schmid in die Satzung der neu gegründeten ÖBAG hinein reklamiert, wohl um einen zweiten FPÖ-Vorstand zu verhindern.

In ÖVP-nahen Wirtschaftskreisen finden sich kaum Befürworter eines Alleinvorstandes. „Heute nicht mehr argumentierbar“, lautet der Tenor. Das Vier-Augen-Prinzip erfordere einen zweiten Vorstand. Ein weisungsgebundener Prokurist ist nicht auf Augenhöhe.

Susanne Kalss, Österreichs führende Unternehmensrechtlerin (WU Wien), plädiert ebenfalls vehement für einen Zweier-Vorstand. Der Aufgabenbereich habe sich mit BIG und Verbund deutlich ausgeweitet, ein Vermögen der Republik über 27 Milliarden Euro „darf nicht einer Person überantwortet werden. In einer Aktiengesellschaft hat der Aufsichtsrat kein Eingriff- und Weisungsrecht. Das spricht ganz klar für ein Vier-Augen-Prinzip auf Vorstandsebene“.