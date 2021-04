ÖBAG-Chef Schmid verzichtet auf Vertragsverlängerung

Der Aufsichtsrat der Staatsholding ÖBAG traf sich am Dienstag zu einer außerordentlichen Sitzung. Thema waren die Konsequenzen aus den zuletzt bekannt gewordenen Chats. Diese beinhalten zwar keine strafrechtlichen oder neuen inhaltlichen Hinweise, sind aber imagemäßig ein Desaster. Als Manager und Repräsentant der Staatsholding ist Schmid stark unter Druck gekommen. Insgesamt fanden die Ermittler rund 300.000 Chats in Schmids Handy, nur ein kleiner Teil davon wurde bisher bekannt. Die Opposition fordert bereits seit langem den Rücktritt von Schmids.

Der Aufsichtsrat sah dafür aber auch jetzt, wie berichtet, keinen Anlass. Doch Schmid gab am Dienstag eine Erklärung ab, dass er sich nicht mehr um eine Verlängerung seines Vertrages bemühen werde.

Sein Vertrag läuft mit März 2022 ab und hätte noch um zwei Jahre verlängert werden können. Diese „3-plus 2“-Klausel beinhalten mittlerweile auch alle Vorstandsverträge in den Beteiligungsunternehmen der ÖBAG. Ein Jahr vor Ablauf der drei Jahre müssen sowohl der Aufsichtsrat als auch der Betroffene erklären, ob sie die Verlängerung beabsichtigen.

Gesichtswahrend

Bei dieser Lösung verliert keiner der Beteiligten das Gesicht. Die ÖVP lässt sich von der Opposition keinen der "Ihren" hinaus schießen, Schmid gehört zum engen Kreis von Kanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel. Und er bleibt ja noch eine Zeit lang. Blümel ist oberster Eigentümervertreter der Republik für die Staatsbeteiligungen, kann aber in einer Aktienengesellschaft dem Aufsichtsrat keine Weisung geben. Die Chats sind höchstwahrscheinlich kein Grund, Schmid vorzeitig abzuberufen. Der Aufsichtsrat braucht also nicht zu handeln und Schmid verliert auch nicht das Gesicht, da er ja freiwillig in einem Jahr geht.

Der Aufsichtsrat hat somit ausreichend Zeit, einen Nachfolger für Schmid zu suchen. In den letzten Tagen war auch spekuliert worden, ob der Aufsichtsrat Schmid einen zweiten Vorstand zur Seite stellt. Das passiert nicht, die vormalige PWC-Chefin Christine Catasta wurde Schmid vor einigen Monaten als Direktorin und Aufpasserin hinein gesetzt.

Schmids Vorstandsgehalt liegt angeblich bei rund 400.000 Euro, im Maximalfall, wenn alle Beteiligungen alle ihre Ziele erreichen, kann der ÖBAG-Chef auf bis zu 600.000 Euro kommen. Eine vorzeitige Vertragsauflösung würde die Steuerzahler teuer kommen, da die Gage bis zum Ablauf des Vertrags ausbezahlt werden müsste. Schmid ist einer der zahlreichen Beschuldigten im umfangreichen Casinos-Strafverfahren.