Salzburg-Stichwahl: „Manche fürchten sich vor rot-roter Mehrheit“

geboren am 29. Oktober 1988 in Graz, wo die KPÖ heute die Bürgermeisterin stellt. Er ist seit 2019 Mitglied des Salzburger Gemeinderats, seit 2023 Landtagsabgeordneter für die KPÖ plus.

Seit 2018 arbeitet er als Kulturvermittler im Salzburg-Museum

Ausbildung

VS Gnigl und BRG Salzburg-Akademiestraße, dann High School in Tucson, Arizona (USA) Studium der Geschichte an der Uni Salzburg, Auslandsdienst beim Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats in Straßburg, Politikwissenschaft an der Uni Salzburg