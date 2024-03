Kommunisten in Salzburg: Worauf Dankl jetzt antworten muss

Angesichts des Wahlergebnisses der KPÖ plus verfielen manche in Schnappatmung und verstiegen sich zu überspannten Formulierungen wie „Mozart wird aus Politik-Frust zum Kommunisten!“.

Angesichts der wahrnehmbaren Aufregung muss aber einiges zurechtgerückt werden.

Zunächst einmal die Dimensionen: Ja, es ist so: Der Kandidat der KPÖ plus, Kay-Michael Dankl, hat es in die Stichwahl geschafft, es besteht theoretisch die Möglichkeit, dass nach Graz nun die zweite Landeshauptstadt von einem KPÖ-Mitglied regiert wird. Dass damit die Stadt oder gar das Bundesland „scharf nach links“ abbiegen, sollte allein aus mathematischen Überlegungen hinterfragt werden: Von den nur 61.000 Menschen, die zur Wahl gingen, haben nicht einmal 14.000 ihr Kreuz bei der KPÖ gemacht. In Summe ist das nicht ganz jeder zehnte Stimmberechtigte der Stadt. Revolutionen sehen anders aus.