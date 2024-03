Salzburg: Welche Büste auf der KPÖ-Wahlparty zu sehen war

Neben der Bar bei der Wahlparty der KPÖ plus stand eine goldene Büste – zunächst war nicht zu erkennen, um wen es sich dabei handelte. Einige Feiernden streichelten seinen Kopf. Es bringe Glück, sagte jemand. Ähnlich wie bei einer Buddha-Statue, der man den Bauch reibt.

Vielleicht hatte das Kay-Michael Dankl, Spitzenkandidat der KPÖ plus, zuvor sogar getan. Nur wenige Stunden vor der Party hatte er ein historisches Wahlergebnis eingefahren. Rund 28 Prozent der Wahlberechtigten hatten für ihn als Bürgermeister votiert. Er tritt darum am Palmsonntag in einer Stichwahl gegen den SPÖ-Kandidaten Bernhard Auinger an, der 29,37 der Stimmen erhielt.

Die Anwesenden – zu sehen waren viele junge Menschen, Menschen mit Piercings, ein junger Mann mit einem Hammer- und-Sichel-Motiv am T-Shirt - jubelten euphorisch.