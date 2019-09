Regierungsbildung: Die Optionen des türkisen Spielmachers

Es bedeutet: Kurz hat bei der Wahl seines Koalitionspartners sehr großen Spielraum. Dennoch wird sich der ÖVP-Chef wohl nicht über die Phalanx seiner Landeshauptleute hinwegsetzen und auf Biegen und Brechen Türkis-Blau fortsetzen. Die Gefahr wäre zu groß, dass das Experiment erneut platzt. So warnt auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter verklausuliert vor der FPÖ, indem er als wichtiges Koalitions-Kriterium "Stabilität" nennt. Platter: "Es ist notwendig, dass wir stabile Verhältnisse in Österreich haben." In Tirol und in Salzburg schnitt die ÖVP besonders stark ab.