8 aus 9, oder: Alles außer Wien ist türkis - und auch das wackelt

Am stimmenstärksten ist die ÖVP schon traditionell in Niederösterreich. Der Parteiapparat der ÖVP NÖ liefert mit 43% den weitaus größten Stimmenanteil zum Gesamtergebnis und dezimiert die SPÖ auf knapp über 20%, wo es massiv zu rumoren beginnt. Es gab - selbst unter dem mächtigen Landeshauptmann Erwin Pröll - Nationalratswahlen, bei denen in Niederösterreich die SPÖ vor der ÖVP gelegen ist. Der Absturz hier wirkt auf das Gesamtergebnis damit besonders. Auch in Niederösterreich bleiben die Grünen mit 10% unter ihrem Gesamtergebnis.

Besonders deutlich ist der Trend zur VP in den beiden größten Städten zu bemerken, die bei Nationalratswahlen immer SPÖ-Hochburgen waren: Sankt Pölten und Wiener Neustadt sind türkis. Sankt Pölten knapp, Wiener Neustadt deutlich.