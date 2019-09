Rote Pleite im Burgenland: ÖVP deklassiert die SPÖ um 14.400 Stimmen

Was die Mandate betrifft, dürfte die ÖVP wieder zwei Grundmandate in den Regionalwahlkreisen ( Niki Berlakovich und Christoph Zarits) erobert haben, ebenso die SPÖ (Christian Drobits und Maximilian Köllner). Gaby Schwarz ( ÖVP) hat ein Bundesmandat, ebenso wie Norbert Hofer ( FPÖ) und Michel Reimon von den Grünen.

Die Neos, die im Landtag nicht vertreten sind, kamen auf respektable 4,6 Prozent. Dieses bisher beste Ergebnis könnte ein starkes Motiv sein, bei der Landtagswahl am 26. Jänner 2020 anzutreten. Die Entscheidung falle demnächst, sagte Neos-Landesgeschäftsführerin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin Anna Bozecski am Sonntagabend zum KURIER. Welche Lehren aus der denkwürdigen Wahl am Sonntag für die Landtagswahl in knapp vier Monaten zu ziehen sind, wird aber vor allem die beiden Großen im Land, die von 1945 bis 2015 gemeinsam in der Landesregierung saßen, in den kommenden Tagen und Wochen intensiv beschäftigen.