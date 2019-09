Auf der Westachse sind SPÖ und FPÖ am Abstellgleis

Bis zum Urnengang im Ländle am 13. Oktober verbleiben gerade einmal 14 Tage für die Werbung in eigener Sache. Der deutliche Wahlsieg der Bundespartei ist dafür für Wallner durchaus Rückenwind. In Vorarlberg fallen die zu Zugewinne für die VP (plus 2,8 Prozentpunkte auf 37,5 Prozent) allerdings am niedrigsten von allen Bundesländern aus.

„Wir haben eine gute Ausgangsbasis, im Land aber auch noch Luft nach oben“, sagte Wallner zum Ergebnis der Nationalratswahl in seinem Bundesland. Der türkise Kurs von Sebastian Kurz – insbesondere die Koalition mit der FPÖ – wurde in den eigenen Reihen äußerst kritisch gesehen. Im VP-Landtagswahlkampf wird nun rasch von Türkis auf Schwarz umgestellt.