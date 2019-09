Kurz erobert Hofers Heimatgemeinde: Pinkafeld wird türkis

Zum Teil wenig Niederschlag hatten die Ergebnisse der Nationalratswahl in den Heimatgemeinden der Spitzenkandidaten. Weder Sebastian Kurz ( ÖVP) noch Werner Kogler ( Grüne) konnten die österreichweit großen Erfolge auch in den Heimatgemeinden umsetzen. Im burgenländischen Pinkafeld verlor die FPÖ mit 27,9 Prozent Platz 1 an die ÖVP - obwohl dort der neue Parteichef Norbert Hofer lebt.