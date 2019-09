Verpatzte Generalprobe für Michael Ludwig

Dass der Sonntagabend für die Wiener SPÖ und Michael Ludwig kein Zuckerschlecken wird, ahnte man schon früh. Bereits in den vergangenen Tagen stapelten die Funktionäre tief, um letzte Wähler zu mobilisieren: Man könne froh sein, wenn die SPÖ in Wien vor der ÖVP liegen werde, hieß es – wohl um das tatsächliche Ergebnis in einem besseren Licht erscheinen zu lassen.

Das gelang nicht einmal ansatzweise: Mit knapp 29 Prozent (Details siehe Grafik) fuhr die SPÖ ihr historisch schlechtestes Wiener Ergebnis bei einer Nationalratswahl ein. Ludwig wirkte am Sonntag sichtlich gezeichnet.

Lange Gesichter gab es auch bei den Wiener FPÖ-Funktionären. Die Blauen hatten sich 20 Prozent als Wahlziel gesetzt – geworden sind es nur 14,2 Prozent. Das Kontrastprogramm gab es bei den Wahlgewinnern: Grün und Türkis.