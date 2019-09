Ein „Sunday for Future“ für die Grünen

Und dann rechnen alle. Eine „schwarz“-grüne Mehrheit geht sich aus. Eine türkis-blaue aber auch. „Wir werden sehen, was Kurz will“, sagt Lunacek über den Chef der türkisen ÖVP. Die „türkise“ – das ist der Knackpunkt. „Türkise Politik geht mit uns nicht“, sagt Lunacek bestimmt. Ein anderer Grüner bringt es nonchalant auf den Punkt: „Wenn der sympathische schwarze Staatssekretär Basti wieder auflebt, können wir gerne was machen. Aber mit dem türkisen Sebastian geht es nicht.“

Spitzenkandidat Werner Kogler will die ÖVP gleich einmal auf die Probe stellen. Als er nach der Hochrechnung im Metropol vorbeischaut, grüßt er seine Anhänger mit: „Willkommen am Sunday for Future“ (in Anlehnung an die Klimabewegung). Und verspricht als erste Amtshandlung

ein „strenges Transparenz- und Anti-Korruptions-Gesetz“. „Mal schauen, ob der Kanzlerdarsteller und seine Sektenanhänger da mitgehen“, spöttelt der Steirer.