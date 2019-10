Die Wahlparty im Kursalon: Ein Triumph in Türkis

Sie schrien, nein sie brüllten es hinaus, im Kursalon zu Wien, wo die ÖVP am Sonntag ihren Wahlsieg feierte: "Kanzler Kurz! Kanzler Kurz! Kanzler Kurz!", lautete das Mantra, das bis in die Nacht an alle, an Fans wie Funktionäre, ausgegeben wurde.

Wenn eines sicher ist, dann das: Sebastian Kurz soll wieder Kanzler sein.

"Es waren schwere vier Monate, aber heute hat uns die Bevölkerung zurückgewählt", sagte Kurz vor den Seinen. Und man darf annehmen, dass seine Erleichterung und angedeutete Sprachlosigkeit mehr waren als bloße Koketterie. Sie waren echt.