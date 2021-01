Regierung wollte Experten mehr medialen Raum geben - aber die Bühne ist dauerbesetzt

Türkis und Grün hatten nämlich vereinbart, in der Impfphase die Kommunikation an Experten abzutreten.

In Deutschland ist das seit Beginn der Pandemie der Fall. Der Virologe Christian Drosten ist dort der Chefkommunikator in Sachen Corona.

In Österreich hatte hingegen die Politik diese Rolle mit-übernommen. Das virologische Quartett, angeführt von Kanzler Sebastian Kurz, flankiert von Vizekanzler Werner Kogler, Anschober und Innenminister Karl Nehammer, kommunizierte auch den epidemiologischen Teil der Krise.

Wegen nachlassenden Publikumsinteresses ist das virologische Quartett inzwischen vom Spielplan abgesetzt. Als Ersatz riefen die Strategen von Kurz und Kogler, Gerald Fleischmann und Stefan Wallner, die Initiative „Österreich impft“ ins Leben. Getragen wird sie von hochkarätigen Uni-Professoren wie Markus Müller. Unterstützt wird sie von der Bundesregierung.

Am 11. Jänner hatte sich „Österreich impft“ öffentlich vorgestellt, am 22. Jänner hätte auf der Uni Wien die zweite Pressekonferenz stattfinden sollen. Doch da grätschte Anschober mit einem eigenen Auftritt dazwischen, die Experten-Initiative der Regierung musste terminlich ausweichen. Am kommenden Montag wird sie einen neuen Versuch unternehmen, sich Gehör zu verschaffen. Es wird nicht einfach.