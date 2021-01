Wohnzimmer-Schnelltests: Wie das Ministerium überdribbelt wurde

Über Wochen ist bei den „Wohnzimmertestungen“ wenig passiert. Doch nun scheint es, als würde Rendi-Wagners Idee umgesetzt.

Das ist für sich genommen schon interessant. Noch außergewöhnlicher ist freilich, was im Zuge der konkreten Zulassung der Schnelltests passiert ist.

Dazu muss man wissen: Die für die Wohnzimmer-Testung vorgesehenen Schnelltests sind formal nicht für den Eigengebrauch vorgesehen. Das bedeutet: Der Test ist zwar leicht durchzuführen, weil man mit dem Wattestäbchen nicht in den hinteren Nasenrachen fahren muss; laut Zertifizierung muss das Bohren in der Nase aber trotz allem von Fachpersonal erledigt bzw. beaufsichtigt werden.

Wie Teilnehmer von Gesprächen zwischen den Regierungsparteien und der SPÖ berichten, wurde das Gesundheitsministerium über längere Zeit gedrängt, die Tests angesichts der Krisen-Situation auch für die Selbstanwendung zuzulassen. „Diese Diskussion war mit dem Gesundheitsministerium einfach nicht zu führen“, erzählt ein Verhandler.

Die Konsequenz: Am Dienstag kontaktierte die Kanzlerpartei die SPÖ, und man einigte sich darauf, nicht länger auf eine Verordnung des Gesundheitsministeriums zu drängen, sondern die Zulassung einfach anders zu ermöglichen. Und zwar per Gesetz – was mittlerweile auch passiert ist.