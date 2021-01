Kurz ändert sein System – als Folge von Fehlern

Der bisher heftigste Fehler unterlief dem Gesundheitsministerium. Beim Impfstart 60.000 Dosen im Kühlschrank zu bunkern, bis die Ferien vorbei sind, während in anderen Staaten drauf los geimpft wurde – Kurz war darüber so aufgebracht, wie ihn seine engen Mitstreiter noch nicht gesehen hatten. „Das war der Punkt, an dem er zum Schluss kam: Wir müssen uns breiter aufstellen, allein kommen wir da nicht drüber“, erzählt ein ÖVPler. Kurz reagierte schnell: Er bat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zu sich ins Kanzleramt und verhandelte mit ihr eine Teststrategie. Er telefonierte mit den Landeshauptleuten, mit seinen türkisen sowie mit Peter Kaiser und Michael Ludwig.

Als sichtbares Zeichen für die neue Gangart lud Kurz den völlig überraschten Ludwig ein, mit ihm gemeinsam in der Pressekonferenz aufzutreten, um die Lockdown-Beschlüsse zu erläutern. Was ist von dem neuen Schulterschluss zu halten? Im Kampf gegen das Virus ist er sinnvoll. Schließlich geht es darum, möglichst viele Menschen zum Mitmachen zu bewegen – bei den Maßnahmen, beim Testen, beim Impfen. Wenn Türkise und Rote, Länder und Sozialpartner etwas mittragen, erreichen sie viel mehr als ein Kanzler oder Türkis-Grün alleine.

Auch für die SPÖ zahlt sich der konstruktive Kurs bisher aus, sie liegt als einzige Oppositionspartei deutlich über dem Wahlergebnis 2019.

Und lang wird der Burgfriede sowieso nicht halten.