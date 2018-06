Regierung schließt sieben Moscheen und weist Imame aus

40 Imame vor Ausweisung

Die angestrebte Ausweisung von 40 ATIB-Imamen beruhe laut Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) auf Verstößen gegen das Verbot der Auslandsfinanzierung. Kickl: "Ein legales Einkommen ist Voraussetzung für einen Aufenthaltstitel. Das Einkommen kann aber nicht legal sein, wenn es gegen das Islamgesetz verstößt."

Insgesamt geht es aber um einen "Pool von mehr als 60 Imamen" (die Angaben schwanken zwischen 62 und 65, Anm.), inklusive Familienmitgliedern könnten also rund 150 Aufenthaltstitel nicht verlängert werden. In den 40 Fällen gehe es um die Bearbeitung eines Erstantrags auf Aufenthalt durch Magistrate bzw. Bezirkshauptmannschaften. In 11 Fällen davon sei bereits ein entsprechendes Verfahren des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl anhängig, zwei davon erhielten bereits einen negativen Bescheid. Die restlichen ATIB-Imame hätten bloß noch keine Aufenthalts- bzw. Verlängerungsanträge gestellt und würden deshalb bis dato noch nicht überprüft.

Insgesamt gibt es rund 260 Imame in Österreich. Von der aktuellen Maßnahme betroffen sind aber nur die Geistlichen, die für ATIB arbeiten - weil nur diese über eine Umgehungskonstruktion von der türkischen Religionsbehörde Diyanet bezahl würden. Wie berichtet bedient sich ATIB hier einer in Belgien situierten Personalleasingfirma.

"Muslimische Gläubige haben es nicht verdient, unter Generalverdacht gestellt zu werden. Daher seien sie "vor Missbrauch durch einzelne zu schützen", bekräftigt Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Er beklagt bei der Vorgängerregierung und "insbesondere in Wien unter Bürgermeister Häupl" Säumigkeit in dieser Frage.

"Parallelgesellschaften haben in unserem Land keinen Platz", sagt Kurz. Im Rahmen des Islamgesetzes soll verhindert werden, dass aus dem Ausland Einfluss auf die Religionsausübung in Österreich geübt werde.

Kriegsspiele mit Kindern

Der Verein "Türkisch-Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich", kurz ATIB, steht schon länger in der Kritik - vor allem wegen türkischen Nationalismusverdachts. ATIB fungiert als eine Art Dachverband, der über 60 Vereine in ganz Österreich vertritt. Zuletzt sorgte etwa eine Kriegsinszenierung mit uniformierten Kindern in einer ATIB-Moschee in Wien für Schlagzeilen.

Das im Bundeskanzleramt angesiedelte Kultusamt ermittelte im Auftrag von Minister Blümel aber nicht nur in der Kriegsspiel-Causa, sondern auch in Hinblick auf Medienberichte über die Aktivitäten der rechtsextremen "Grauen Wölfe" in Moscheen. Innenminister Kickl wiederum hielt die Vereinsbehörden an, zu melden, ob es vereinsrechtliche Anzeigen gegen ATIB-nahe Vereine gibt und wie der Verfahrensstand ist.