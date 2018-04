Atib-Moschee: Kinder exerzieren in Uniform

Buben, die in Tarnuniformen salutieren. Mädchen, die die türkische Fahne schwenken. Eltern, die diese Szenen stolz mit ihren Handys aufnehmen: Es sind verstörende Bilder, die aus der Wiener ATIB-Moschee in der Dammstraße aufgetaucht sind. Wie der Falter berichtet, soll es sich um Nachstellungen der Szenen aus der Schlacht von Canakkale handeln, die die Türken im Ersten Weltkrieg gewonnen haben.

Selbst die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) verurteilt diese Darstellungen. "ATIB ist aufgefordert, dazu Stellung zu nehmen. Wir fordern klare Maßnahmen", heißt es von Seiten der IGGÖ.

Auch der Wiener Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky verurteilt diese Bilder:„Wir sind auf diese Bilder vom Falter aufmerksam gemacht worden. Für mich sind diese Bilder extrem verstörend. Sie zeigen Militarismus und Nationalismus, und dafür werden offenbar Kinder missbraucht, was absolut inakzeptabel ist. Ich habe daher das Jugendamt beauftragt, eine Prüfung in Hinblick auf Kindswohlgefährdung einzuleiten." Die Frage sei aber auch, was das für die Kontrolle von Moscheen zuständige Kultusamt im Bundeskanzleramt hier eigentlich mache. "Ich kann nur dringend plädieren, hier tätig zu werden.“

Eine Stellungnahme des Kultusamtes und von ATIB stand vorerst noch aus.