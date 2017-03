KURIER: Was ist eine Koranschule?

Ednan Aslan: Eine Institution „Koranschule“, wie man das etwa in der Türkei kennt, gibt es hier eigentlich nicht. In Wien haben wir keine Einrichtung, die wir als „reine Koranschule“ bezeichnen können. Aber was es gibt, ist ein Koranunterricht, der in der Moschee parallel zum Unterricht in der Schule stattfindet. In der Regel bietet hier jede Mosche eigene Kurse am Nachmittag und am Wochenende an. Und seit Kurzem dürfen auch Kindergärten solche Kurse außerhalb der regulären Öffnungszeiten abhalten.

Was sind die Unterschiede zum Islamunterricht an den Schulen?

An den Schulen hat man einen ganz klaren Lehrplan. An den sogenannten Koranschulen geht aber ausschließlich darum, dass die Kinder Arabisch – oder besser: Arabisch lesen lernen, um dann die Suren im Koran auswendig lernen zu können. Dazu kommen bestimmte katechetische Inhalte. Also: Was darf man essen, was nicht. Wie kann man Mittags- oder Nachmittagsgebet verrichten usw..

In den Schulen wird auf Deutsch unterrichtet, in den Koranschulen in der Sprache des Herkunftslandes. Ist das zielführend?

Das Problem ist, dass die Imame, die an den Koranschulen unterrichten, die deutsche Sprache in der Regel einfach nicht können. Die Eltern wollen auch, dass die Kinder die Religion als Teil ihrer eigenen Kultur konsumieren. Und in vielen religiösen Tätigkeiten kann man Religion und Kultur kaum auseinander halten. Natürlich sollten die Kinder also auch in ihrer Muttersprache lernen. Sprache ist aber auch ein Instrument der einfachen Kolonialisierung.

Zuletzt war insbesondere der türkische Moscheeverein ATIB in der Kritik. Die Imame würden noch immer aus der Türkei gesteuert, lautete einer der Vorwürfe.

Das ist die andere Seite der Medaille: Viele Moscheegemeinden werden vom Ausland gesteuert, Sprache ist hier ein Instrument der einfachen Kolonialisierung. Die Muttersprache wird hier auch ganz bewusst gefördert. Die Koranrezitation oder Memorierung sind nicht das Problem. Es ist insgesamt die Botschaft, die aus dem Ausland und den Koran für eigene ideologische und politische Zwecke missbraucht. Eine künstlich-ausländische Atmosphäre, die eine gewollte Isolation begünstigt.

Wieso braucht es eigentlich Koranunterricht? Reicht der Islamunterricht an den Schulen nicht aus?

Manche Kollegen mögen das versuchen, aber man kann an öffentlichen Schulen nicht anfangen, den Koran auswendig zu lernen. Der Islamunterricht kann den Koranunterricht nicht ersetzen – und er sollte es auch nicht. Religionsunterricht hat die Aufgabe, religiöse Inhalte, die in den Moscheen gelehrt werden, kritisch zu reflektieren. Religionsunterricht ist keine Glaubensschulung.

Können Koranschulen auch einen Beitrag zur Integration in Österreich leisten?

Es geht immer um den Kontext. Die Koranstunde ist nicht das Problem, es ist die Atmosphäre, in der diese stattfindet. Wenn der Unterricht in einem einheimischen Kontext angeboten wird, kann das auf jeden Fall ein Beitrag zur Integration, weil die Kinder sich in der Gesellschaft richtig verorten können. Sie können sagen: ‚Ja, hier ist meine Religion, hier ist meine Heimat. Meine Religion hat in dieser Heimat einen Platz.‘ Aktuell findet aber eine professionalisierte Isolation statt. Die Koranschulen bereiten die Kinder für eine Religionsausübung in der Türkei, Ägypten oder Saudi Arabien vor. Nicht für eine in Österreich.

Sollte Geld in die Hand genommen werden, um Moscheen auch räumlich präsenter machen?

Es ist in erster Linie ein Bewusstseinswandel notwendig. Das ist aber nicht das Ziel der Koranschulen. Sie deswegen rundweg abzulehnen, ist aber absurd. Wenn 30.000- 40.000 Eltern das wollen, können Sie das nicht einfach verneinen. Ablehnung stärkt diese konservativen Strukturen nur noch.

Sie treten für einen Islam europäischer Prägung ein.

Ja, wir brauchen eine Religiosität, die in der Mitte der Gesellschaft tragbar ist. Dazu gehört auch, dass die Kinder Koran lernen. Wenn wir das als ausländische Aufgabe betrachten, haben wir unsere Generation aufgegeben. Wir müssen Alternativen entwickeln – und ein Islam europäischer Prägung, der sagt: ‚Ja, wir nehmen eure Religiosität ernst, und deshalb betrachten wir das aber als einheimische Aufgabe‘ wäre hier die Lösung. Der nächste Schritt wird hier im Wintersemester 2017 mit dem Start des Studiengangs „Islamische Theologie“ gemacht. Österreich darf die Religion nicht mehr importieren, sondern muss sie gestalten. Das ist das entscheidende Signal: ‚Wir bieten keine Ersatztheologie, aber eine Alternativ-Theologie für unseren Kontext.‘

Ednan Aslan ist Leiter des Instituts für Islamische Studien an der Universität Wien.